أعلن يحيى راشد وزير السياحة أن الوزارة أعدت بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وكبرى المنظمات العالمية برنامجا مكثفا للتدريب السياحي في مختلف المجالات، بهدف تخريج كوادر سياحية على أعلى المستويات الدولية

وقال الوزير في تصريحات لـ|فيتو|، إن هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير أداء العمل السياحي المصري الرسمي والخاص والارتقاء بجودة الخدمات السياحية في مصر، بالإضافة إلى تعويض العمالة التي هجرت القطاع السياحي المصري، وذهبت إلى دول أو مجالات أخرى بسبب الأزمة التي تواجهها السياحة المصرية على مدى السنوات الست الماضية.