يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، تحسنًا في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا

كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيهما متران، والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.الصغرى العظمى:القاهرة 9 18الإسكندرية 12 16مطروح 12 16بورسعيد 12 16دمياط 11 16بلطيم 11 18الإسماعيلية 6 19السويس 10 19العريش 6 16نخل 2 16طابا 4 16الطور 9 18مرسى علم 13 19الغردقة 9 21شرم الشيخ 12 20رفح 6 15كاترين صفر 13سيوة 6 17المنيا 4 18الفيوم 6 18رأس سدر 9 16أبوسمبل 6 21وسط الدلتا 9 18أسيوط 4 18سوهاج 5 18الأقصر 6 20أسوان 7 21شلاتين 13 24حلايب 15 21الوادي الجديد 7 19قنا 7 21نويبع 10 19السلوم 7 17