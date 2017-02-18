-
رياضة
- موناكو يتعادل مع باستيا قبل مواجهة سيتي في دوري الابطال
- ثنائية هرنانديز تقود ليفركوزن للفوز على أوجسبورج
- ديبالا يسجل هدفين في فوز يوفنتوس على باليرمو
- الزمالك يرفض عودة فيريرا لتدريب لاعبيه
- نشرة الرياضة.. وأبرزها زوجة الحضري في الأقصر بعد هبوط طائرة أسوان اضطراريا
- الزمالك يشترط منح المدرب الأجنبي مستحقاته بالجنيه
- الأهلي يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد بـ30 نقطة
- الزمالك يقيل محمد حلمي وإسماعيل يوسف
- تعرف على المرشحين لتدريب الزمالك خلفا لمحمد حلمي
- أبرز لقطات الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأرصاد: تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 18
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، تحسنًا في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا
كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيهما متران، والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.الصغرى العظمى:القاهرة 9 18الإسكندرية 12 16مطروح 12 16بورسعيد 12 16دمياط 11 16بلطيم 11 18الإسماعيلية 6 19السويس 10 19العريش 6 16نخل 2 16طابا 4 16الطور 9 18مرسى علم 13 19الغردقة 9 21شرم الشيخ 12 20رفح 6 15كاترين صفر 13سيوة 6 17المنيا 4 18الفيوم 6 18رأس سدر 9 16أبوسمبل 6 21وسط الدلتا 9 18أسيوط 4 18سوهاج 5 18الأقصر 6 20أسوان 7 21شلاتين 13 24حلايب 15 21الوادي الجديد 7 19قنا 7 21نويبع 10 19السلوم 7 17
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)