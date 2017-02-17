مساحة الحديقةشيدت الحديقة على مساحة ٢٥فدانا من أجود الأراضي الزراعية، وتم تقسيمها إلى حدائق سحرية ونجيلة وبرجولات وتند صناعية لحماية الأهالي من الشمس، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وكافيتريا لتقديم المشروبات.آراء الأهالييقول الحاج حسين حشمت، والذي يسكن بجوار الحديقة: إن إغلاق الحديقة إهدار للمال العام، وأيضا ضياع لآمال كل سكان المنطقة الذين كانوا فرحين جدا بها، ولكن سرعان ما تبخر الأمل بإغلاقها وتحويلها إلى وكر للمدمنين وسيئي السلوك الذين يتوافدون على المكان دون علم المحافظة.ويتدخل المهندس بكر محمود قائلا: إن الحديقة الدولية كانت متنفسا لأهالي مدينة أسيوط والعزب والنجوع المجاورة، ولكن هذا الحلم لم يستمر سوي عامين فقط، مشيرًا إلى أن المحافظة تقول إنها تخسر وهذا الكلام عار تماما من الصحة، لأن زوار الحديقة كانوا بالآلاف وحتى لو كان السبب حقيقي لماذا لم تقم المحافظة بعرضها للإيجار.وأضاف مصطفى كامل، محاسب، أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين عرضوا تأجير الحديقة بأسعار مرتفعة، وإعداد جزء منها منطقة ملاهي للأطفال، وصالة أفراح لكن المحافظة رفضت العروض ولا نعرف الأسباب.وقال منصور عيد، أحد المواطنين بمنقباد:|هناك حلول كثيرة لإعادة الحياة للحديقة الدولية، وهي تأجيرها لمستثمر ليقوم بإعادة إنشاء ملاعب وملاهي للأطفال، وإنشاء كافيتريا ومطاعم للأهالي، ولابد أن يعي المسئولون أن شعب أسيوط يستحق الحياة، والحديقة الدولية مكان ترفيهي يقصده الكبار والصغار، ولا يبعد عن المدينة سوي ١٥كم فقط، والمواصلات سهلة جدا من وإلي الحديقة|.