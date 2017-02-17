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«بيطري الجيزة» تنظم قوافل طبية للمناطق النائية بالمحافظة
17
فبراير
2017
16:44 PM
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قال الدكتور |أشرف إسماعيل| مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إنه تم تنظيم عدد من القوافل العلاجية المجانية خلال الفترة الماضية، وذلك بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن القافلة شملت قرية «عرب بني صالح» بمدينة أطفيح، وتم علاج ورش وتجريع 846 رأس ماشية، لافتًا إلى أنه تنظيم قافلة علاجية تدريبية أيضًا إلى مدينة الواحات البحرية بمنطقة الباويطي ومنديشة، وذلك بالاشتراك مع الأطباء البيطريين بالجيزة، وتم علاج ورش وتجريع 4835 رأس ماشية.وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أنه تم عقد دورات إرشادية للمزارعين عن مشروع الترقيم والتسجيل، وكيفية وقاية الحيوانات، وأهمية التحصينات التي تتم للحيوانات.
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