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نشرة الـ4 عصرا.. عائلة الحضري ضمن ركاب طائرة هبطت اضطراريا بالأقصر
نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها
اهتم قطاع عريض من القراء بأسعار الدولار، بعد موجة الانخفاض للورقة الخضراء، حيث سجلت بالبنك التجارى الدولي نحو ١٥.٩ جنيهًا للشراء و١٦ جنيهًا للبيع، بينما سجلت ببنك التعمير والإسكان نحو ١٥.٩٩ جنيهًا للشراء و١٦ جنيهًا للبيع.كما تصدرت الاهتمامات افتتاح وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وإيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وماركوس ليتنر سفير سويسرا والوفد المرافق لهم بيت ستوبلير بالبر الغربي بالأقصر، تابع أحدث وأهم الأخبار على العناوين التالية:سعر الدولار في 6 بنوك بمستهل تعاملات اليوم«طائر» يتسبب في هبوط طائرة اضطراريا بالأقصروزير الآثار يفتتح بيت ستوبلير بالبر الغربي في الأقصربالفيديو.. حفتر: اليد القوية للسيسي خلصتنا من الإخوانزوجة الحضري وبناته في الأقصر بعد هبوط طائرة أسوان اضطرارياالدولار يسجل ١٥.٩ جنيها بالبنك التجاري الدوليارتفاع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل ٥٦٢ جنيهابالفيديو.. إصابة 18 في انجراف قطار بالسعودية بسبب السيولالسادات عن تدخل السفير السويسري في أزمته: كفيل بالدفاع عن نفسيالريـال السعودي يخسر ٧٥ قرشا في أقل من شهربالفيديو.. فوز رحالة بالمرحلة الأولى بعد منافسة شرسة في رالي الجونةانخفاض سعر طن الحديد 1700 جنيه خلال 45 يومابالأسماء.. أماكن تقديم خدمات السياحة العلاجيةوزير الزراعة: صلاحيات كاملة لنوابي الثلاثةبالصور.. أجمل 5 نساء في أوروبا الشرقية«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية غدا وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
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