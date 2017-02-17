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«مصر للطيران»: إرسال طائرة بديلة لعودة ركاب رحلة أسوان
17
فبراير
2017
16:43 PM
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أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن الطائرة رقم 392 من طراز أمبرير E170 القادمة من أسوان إلى القاهرة صباح اليوم، تعرض فيها الزجاج الأمامي المساعد في قمرة القيادة إلى شرخ نتيجة اصطدام طائر بها أثناء تحليقها، الأمر الذي دفع قائد الطائرة لتحويل مسار الرحلة والهبوط بمطار الأقصر حرصًا على سلامة الركاب والطائرة
وأضاف المصدر، أنه تم إرسال قطع الغيار البديلة على متن أول رحلة متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأقصر لإصلاح العطل الفني، وتم تسكين ركاب الرحلة البالغ عددهم 65 راكبًا بأحد الفنادق القريبة من مطار الأقصر، لحين إقلاع طائرة بديلة لعودة الركاب إلى مطار القاهرة مساء اليوم.
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