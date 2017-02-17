أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن الطائرة رقم 392 من طراز أمبرير E170 القادمة من أسوان إلى القاهرة صباح اليوم، تعرض فيها الزجاج الأمامي المساعد في قمرة القيادة إلى شرخ نتيجة اصطدام طائر بها أثناء تحليقها، الأمر الذي دفع قائد الطائرة لتحويل مسار الرحلة والهبوط بمطار الأقصر حرصًا على سلامة الركاب والطائرة