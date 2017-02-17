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وزير السياحة يغادر مطار القاهرة متوجها إلى السعودية
17
فبراير
2017
16:43 PM
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غادر يحيى راشد وزير السياحة منذ قليل مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى جدة، وذلك للقاء عدد من المسئولين هناك، وبحث سبل دعم العلاقات بين مصر والسعودية
وقالت مصادر بمطار القاهرة: إنه تم استقبال وزير السياحة بصالة كبار الزوار تمهيدا لإنهاء إجراءات سفره على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى جده، لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.
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