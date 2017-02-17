كتب - محمد سامي:قالت مصادر مقربة من الفنان محمد رمضان -والذي قضى إجازته الأولى من التجنيد بعد مركز التدريب- إنه سيقضي باقي مدة خدمته بمدرسة الصاعقة بمحافظة الشرقية

وأكد المصادر أنه لن يتم ترحيل رمضان لأي من وحدات الصاعقة الأخرى، كما تداول البعض.

وأضافت المصادر أن توزيعه تم بشكل طبيعي وفقًا لقياس القدرات أثناء مركز التدريب، مؤكدة أنه سيعود إلى مركز التدريب يوم الجمعه 24 فبراير بعد انتهاء إجازته.

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