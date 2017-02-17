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طائر يتسبب في هبوط اضطراري لرحلة مصر للطيران في مطار الأقصر
17
فبراير
2017
13:12 PM
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كتب - طه عبيد: اضطرت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران للهبوط اضطرارياً صباح اليوم الجمعة بمطار الأقصر الدولي، وذلك أثناء رحلتها القادمة من أسوان إلى القاهرة، بسبب عطل فني نتج عن اصطدام طائر بجناح الطائرة، مما أدى إلى صعوبة استكمال الرحلة
وصرحت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران بأنه أثناء عبور قائد الرحلة رقم 392، والقادمة من أسوان إلى القاهرة، تعرضت الطائرة لعطل فني نتيجة اصطدام طائر بجناح الطائرة، مما يمنعه من استكمال الرحلة.
وقام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بمطار الأقصر للهبوط، وتم السماح له بالهبوط اضطرارياً وإنزال جميع ركاب الرحلة؛ لحين وصول قطع غيار بديلة علي رحلة أسوان القادمة من القاهرة، ومن المقرر أن تستأنف الطائرة رحلتها بعد إصلاح العطل.
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