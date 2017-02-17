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اليوم.. بدء احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس بأسوان
كتبت - نسمة فرج:تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الجمعة، حيث يعرض صندوق التنمية الثقافية عروض أفلام الملتقى الدولي للرسوم المتحركة ، الساعة 1 ظهرا بمركز طلعت حرب الثقافي، إلى جانب عروض الأراجوز وخيال الظل الساعة 7:30 مساء ببيت السحيمي
كما تنظم دار الأوبرا المصرية، حفل ريستال كلارينيت لمحمد حمدي، الساعة 8 مساء بالمسرح الصغير، إلى جانب حفل غنائي أخر لزينب عفيفي الساعة 8 مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس، وتقم فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني حفلها الساعة 8 مساء على مسرح الجمهوية، كما ينظم حفل لفريق فؤاد ومنيب الساعة 8 مساء على مسرح أوبرا دمنهور.
وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان أسوان للفنون والثقافة، احتفالًا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل وذلك فى الفترة من 16 الى 22 فبراير الحالى، يتضمن البرنامج يتضمن عروض للفرق المشاركة بعدد من المواقع الثقافية ومراكز الشباب بمحافظة أسوان، ويتم الافتتاح يوم 17 فبراير الساعة السابعة والنصف مساء بمسرح فوزى فوزى |المسرح الصيفى|، كما يتضمن البرنامج يومى 18 ، 19 فبراير عروض للفرق المشاركة فى قصر ثقافة اسوان ، قصر ثقافة كوم امبو ، مكتبة الطفل والشباب بدراو ، قصر ثقافة حسن فخر الدين ، قصر ثقافة السباعية ، قصر ثقافة كركر ، بيت ثقافة نجع الفرس بغرب اسوان ، جمعية منشية النوبة ، مركز شباب المحمودية ، مركز شباب قورته ثالث ، مركز شباب عزبة كيما ، مركز شباب السد العالى .
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