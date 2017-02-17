الجيزة - (أ ش أ):كشف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة عن إنهاء الأعمال الإنشائية لـ 16 مدرسة جديدة منها 3 مدارس بمدينة 6 أكتوبر وجارى حاليا أعمال توريد الأثاثات عن طريق الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وصرح المحافظ بأنه سيتم افتتاح هذه المدارس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى التوسع فى إنشاء المدارس للقضاء على الكثافة العالية داخل الفصول.

وقال الدالى إن المدارس تقع بنطاق مراكز ومدن منشأة القناطر وكرداسة وأبوالنمرس والعياط والصف وأحياء الوراق وشمال الجيزة والهرم وتضم 461 فصلا دراسيا بتكلفة 96 مليون جنيه.

من جانبه، أعلن المهندس عادل عبدالجواد مدير منطقة الجيزة بالهيئة العام للأبنية التعليمية عن خطة لإنشاء 3 مدارس يابانية بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع فى تجربة المدارس اليابانية والتى تعتمد على الأنشطة الجماعية واعتماد الطالب على نفسه من خلال ممارسة 11 نشاطًا تشمل المناقشة وكيفية إدارة الحوار والقيادة والنظافة الشخصية وتوزيع الأدوار والمشاركة المجتمعية وتنظيم المسابقات الثقافية والرحلات والمعسكرات، كما تشمل أهمية الاستيقاظ من النوم مبكرًا وتناول وجبة الإفطار قبل التوجه للمدرسة ووضع ساعة حائط بالفصل لتنظيم الوقت.

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