كتب - محمود مصطفي: ترأس الدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، القافلة الطبية التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرية ميت البيضا بمركز الباجور بالمنوفية

وشهدت القافلة إقبالًا متزايدًا من جانب المواطنين مع بداية فتح العيادات، وتقدم القافلة كشوفات طبية على المرضى في مختلف التخصصات.

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