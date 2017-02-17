اخبار مصر
-
رياضة
- مورينيو ينتقد لاعبيه رغم الفوز الكبير على سانت ايتيين
- كواليس أزمة انضمام «نيدفيد» لمعسكر منتخب الشباب
- الأهلي يعلن موعد جاهزية حمودي للتدريبات الجماعية
- يد الأهلي: نواجه ضغط المباريات «ولسه بدري على حسم الدوري»
- الأهلي يتواصل مع سفارة مصر في رينيون
- الاتحاد السكندري يختتم استعداده لمواجهة وادي دجلة بحضور جماهيره
- طارق سليمان يتحدث عن إكرامي وحراسة مرمى الأهلي
- طاهر محمد طاهر ينضم لمنتخب 97 في زامبيا.. 22 فبراير
- الإصابة تبعد هداية ملاك عن المشاركة في بطولة الأقصر للتايكوندو
- الأهلي يلتقي سموحة والزمالك مع الجيش في دوري «الطائرة»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور - الهدهد يرأس قافلة جامعة الأزهر الطبية للمنوفية
17
فبراير
2017
13:12 PM
بواسطة
كتب - محمود مصطفي: ترأس الدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، القافلة الطبية التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرية ميت البيضا بمركز الباجور بالمنوفية
وشهدت القافلة إقبالًا متزايدًا من جانب المواطنين مع بداية فتح العيادات، وتقدم القافلة كشوفات طبية على المرضى في مختلف التخصصات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع