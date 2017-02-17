طقس الجمعة شديد البرودة.. ودرجة الحرارة صفر في بعض المناطق

القاهرة - مصراوي: حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من طقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فهما معتدلان إلى مضطربان، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 9 17

الإسكندرية 8 16

مطروح 9 15

بورسعيد 9 15

دمياط 9 15

بلطيم 8 15

الإسماعيلية 7 16

السويس 7 17

العريش 7 14

نخل 3 14

طابا 5 15

الطور 10 16

مرسى علم 10 17

الغردقة 9 16

شرم الشيخ 11 17

رفح 7 13

كاترين صفر 5

سيوة 6 15

المنيا 4 17

الفيوم 6 17

رأس سدر 10 15

أبوسمبل 7 19

وسط الدلتا 12 18

أسيوط 5 17

سوهاج 7 17

الأقصر 8 19

أسوان 8 19

شلاتين 12 21

حلايب 14 19

الوادى الجديد 6 17

قنا 7 18

نويبع 9 16

السلوم 8 14

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