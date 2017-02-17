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وزير الآثار والسفير السويسري يصلان الأقصر لافتتاح منزل ستوبلير بعد ترميمه
17
فبراير
2017
10:11 AM
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الأقصر - محمد محروس : وصل إلي محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير الآثار وماركوس ليتنر السفير السويسري بالقاهرة لافتتاح منزل |ستوبلير| وذلك بعد الانتهاء من ترميمه
وقال الدكتور مصطفي وزيري مدير عام آثار الأقصر أنه تم البدء في مشروع ترميم المنزل، العام الماضي بهدف تحويله إلى مركز للتدريب والأرشفة والمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد على أعلى مستوى وذلك بتمويل من مؤسسة |فاكتوم| للتكنولوجيا الرقمية في مجال حفظ التراث بمدريد وتم تنفيذه عن طريق مركز والي للعمارة والتراث بالقاهرة مع فريق من الحرفيين المحليين.
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