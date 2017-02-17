وقال الدكتور مصطفي وزيري مدير عام آثار الأقصر أنه تم البدء في مشروع ترميم المنزل، العام الماضي بهدف تحويله إلى مركز للتدريب والأرشفة والمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد على أعلى مستوى وذلك بتمويل من مؤسسة |فاكتوم| للتكنولوجيا الرقمية في مجال حفظ التراث بمدريد وتم تنفيذه عن طريق مركز والي للعمارة والتراث بالقاهرة مع فريق من الحرفيين المحليين.

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