نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:ليبرمان: إسرائيل ستحوّل غزة إلى «سنغافورة» إذا تخلت حماس عن تهديداتهانشطاء «تويتر» يرثون ملاك ثورة يناير «سناء يوسف»أسامة نبيه: كوبر تراجع عن ترحيل رمضان صبحي من الجابون بعد اعتذارهالأرصاد: أمطار وطقس شديد البرودة والصغرى في القاهرة 9ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي جديد بشأن الهجرةبالصور