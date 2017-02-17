وكان اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، واحدًا من بين المحافظين الذين حظوا بثقة القيادة السياسية مجددًا، بعد نجاحه في إدارة العديد من الملفات في محافظة ليست سهلة في تولي مسئوليتها.وترصد «فيتو» أبرز 5 ملفات كان لها النصيب الأكبر في الإبقاء على الدالى في منصبه محافظا للجيزة.خبايا المحافظةعرف |الدالى| بدرايته بخبايا ومناطق الجيزة وذلك بحكم عمله وتدرجه في الجهاز الأمني بعد تخرجه في كلية الشرطة عام 1978، حيث عمل ضابطًا في قسم إمبابة ثم رئيسًا لمباحث الهرم والجيزة وبولاق ومفتش مباحث غرب الجيزة، ثم مباحث التهرب الضريبي في أوائل التسعينيات؛ حيث استمر 8 سنوات، ثم عاد للجيزة كرئيس لقطاع غرب، ثم رئيس ومدير مباحث الإسكندرية، وبعدها مدير مباحث الجيزة ثم الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن عين مديرًا لأمن الجيزة. المشروعات الجديدة وتأتي المشروعات الجديدة كأبرز الملفات التي يسعى |الدالي| بها إلى تحقيق طفرة، وكان من أهمها تطوير شارع فيصل وتوسعته استعدادا لاستقبال أعمال مترو الأنفاق والتي تم تطويرها بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، بجانب اهتمامه بحل مشكلة المياه، حيث قام بتطوير وتوسعة 6 محطات مياه بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة بلغت مليار جنيه، والتي من ضمنها محطات مياه الصف والحوامدية ومنشأة القناطر والبدرشين وكذلك توسعة وتطوير محطة 6 أكتوبر لتغذية منطقتي فيصل والهرم، بعد أن ظلت معاناتهما سنوات، ونجح الدالى في توفير تلك المبالغ بالتعاون مع بعض الجهات الداخلية والدولية.منظومة النظافة وحقق الدالى تطورًا في منظومة النظافة داخل المحافظة، سواء على صعيد الحملات اليومية للهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة ونظافة الميادين والشوارع الرئيسية، أو بضم مجموعة كبيرة من المعدات لأجهزة الهئية العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، وكان آخرها انضمام 40 سيارة لمنظومة النظافة، ونجحت الورش الخاصة بالهيئة في تصنيع عدد من المعدات الأخرى التي دخلت الخدمة كان آخرها 100 صندوق قمامة تم توزيعها على الشوارع الرئيسية بحى العمرانية، على أن يتم توزيع المنتجات الجديدة على بقية الأحياء تباعًا، وأكد المحافظ التنسيق مع بعض مصانع تدوير القمامة من أجل التعاقد معها لإعادة تدوير القمامة. ضبط الأسواق وكان ضبط حركة الأسعار بالأسواق من أكثر اهتمامات المحافظ، حيث شدد الدالى في أكثر من اجتماع على مسئولى وزارة التموين بالمحافظة بتشديد الحملات الميدانية والرقابية على المحال التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار وعدم استغلالها المواطنين، وكان آخر تلك الخطوات وقف صرف عهدة 8 بدالين تموينيين وإلزامهم بسداد فروق الأسعار لتصرفهم في الحصة التموينية المنصرفة لهم وبيعها بالسوق السوداء. الإشغالات وكان من الملفات التي نالت اهتمام |الدالى| الإشغالات، حيث شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإزالة كل المخالفات التي من شأنها إعاقة حركة سير المواطنين حتى يعود الانضباط إلى الشارع، وكان آخر تحركات المحافظ في هذا الشأن، حملة على الكافيهات والكافتيريات المخالفة بكل أحياء المحافظة بهدف غلق وتشميع كل الكافيهات والكافتيريات المخالفة للقانون.