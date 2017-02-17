آلام صعبة، وهموم كالجبال معلقة بعنقه وهو يجوب الشوارع حاملًا آلة، عمرها يفوق عمره بقليل، فكلاهما، في نظر الناس، عفى عليه الزمن، لكن لم يتسلل الصدأ أو العجز إليهما، رغم أن عمره تجاوز الستين عامًا، ومنذ طفولته وهي ملعقه فوق عنقه، |فتبريه قبل ما يبري بها السكين|

|أبو محمد| توجد بينه وبين آلته |سنانة السكين| حالة عشق فيقول |شيلت الآلة دي أكتر ما شلت أولادي ولما كبرت مالقتش غيرها يأكلني ويأكل أهل بيتي وربنا بيرزقني|، هذا ملخص عمله بمهنة سن السكاكين وقيمتها عنده، فهو لم يتلق تعليم سواها، وعندما تقدم به السن وتجاوز الستين عامًا، لم تتركه الحياة ليستريح مثل أي مسن، فهو معدوم الحال، لكن أبى أن يجلس في الشوارع ويمد يده للمارة لكي يصرف على نفسه وزوجته، قائلًا |أشتغل كده ولا أشحت في الشوارع|.ويجوب |أبو محمد| شوارع الجيزة على قدميه النحيلتين، من كثرة المشي والتجول فهو يتجول ما بين الدقي والعجوزة والأحياء المجاورة على قدميه؛ لكي يوفر بعض الجنيهات لعلها تساعد في توفير قوت يومه، كما من الممكن أن يجد من يساعده، لكن كرامته أغلى عنده من أموال الدنيا. وبين يوم وآخر تحفر الأيام أحداثها في ذاكرته ويقول عن تعامل الناس معه |بعدم ما خلصت سن سكينة لوحدة عطتني عيش وطعمية أقولها لأ ؟|.وبالماء والملح تسهر زوجته أسفل قدمية؛ لتحمل عنه آلام يومه الشاق، فلا يستطيع |أبو محمد| العمل يومين متتاليين، فهو بالكاد يعمل يوما ويستريح آخر في المنزل ليريح قدميه من كثرة التجوال في شوارع الجيزة، ويكمل: |مابقدرش اشتغل يومين ورا بعض كتر خيري إني بلف لحد دلوقتي الشوارع|.ورغم قسوة الظروف، يتشرف أبو محمد بعمله ودائمًا يردد عبارة: |شغلي ده أحسن من قعدة شباب كتير على القهاوي وياخدوا مصروفهم ويقولوا مش لاقيين شغل|.