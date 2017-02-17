أكدت سيلفيا سيدهم، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير ركز كثيرا على اهتمامات المواطن في الشارع، وأكثر ما يجسد ذلك، تولي الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريح لـ|فيتو|، أن هناك سيدتين تولتا مسؤليات في التعديل الوزاري، وهما الدكتورة هالة السعيد، التي تولت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة سحر نصر التي تولت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قائلة: |التعديل ركز على التعليم والاستثمار والتنمية المحلية في ظل غلاء الأسعار، والمشكلات التي تواجه الشارع، وأتوقع من هذا التعديل الخير|.