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ائتلاف دعم مصر كلمة السر في التعديل الوزاري.. «تقرير»
كان لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان والذي يترأسه النائب المهندس محمد زكي السويدي، دورًا كبيرًا في التعديل الوزاري، الذي تم مؤخرًا في حكومة المهندس شريف إسماعيل
وقالت مصادر إن السويدي أجرى اتصالات برئيس الحكومة قبل التعديل الوزاري الأخير للاستقرار على أسماء الوزراء الجدد، وموافقة الأغلبية عليهم، كما عقدت الهيئة العليا للائتلاف برئاسة السويدي اجتماعًا؛ لحسم الموقف من الأسماء المرشحة، والتشاور بشأن ترشح بعض الشخصيات للمناصب الوزارية، قبل عرض التعديل بشكله النهائي على البرلمان.وقالت المصادر أيضًا إن رئيس الوزراء، عرض بعض الأسماء على رئيس الائتلاف، للحصول على الضوء الأخضر بها قبل عرضها على البرلمان، لتجنب أزمة رفضها، وعرض الائتلاف من جانبه شخصيات محددة على رئيس الحكومة من داخل البرلمان لشغل عدد من الحقائب الوزارية.وتعد المرة الأولى التي يلعب فيها ائتلاف الأغلبية في البرلمان دورًا في تشكيل التعديل الوزاري، والذي يعطي الدستور فيه مجلس النواب حق الموافقة على التعديلات أو رفضها، بجانب موافقة رئيس الجمهورية.وقالت مصادر إن الائتلاف سيمنح التشكيل الجديد الفرصة حتى 30 يونيو المقبل بالتزامن مع التقرير النصف سنوي؛ لإحداث تغيير في السياسات وضبط الأداء الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية، وإلا سيتخذ الائتلاف أدواته الرقابية من خلال البرلمان، وسيكون هناك محاسبة.
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