غادر مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، متوجهًا إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام