غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، المهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة الأردني، عائدا إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارته لمصر استغرقت عدة أيام