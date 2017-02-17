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وزير الصناعة والتجارة الأردني يغادر مطار القاهرة
17
فبراير
2017
02:44 AM
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غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، المهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة الأردني، عائدا إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارته لمصر استغرقت عدة أيام
وشارك وزير الصناعة والتجارة الأردني خلال زيارته للقاهرة في فعاليات اجتماع الدورة 53 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي يعد للقمة العربية المقررة في الأردن نهاية مارس المقبل.
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