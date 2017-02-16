قال جمال محفوظ، عضو لجنة الأمن القومي، ونائب القليوبية، إن أهم الملفات التي يجب أن تكون على رأس أويات المحافظ الجديد، استكمال المؤسسة العلاجية، وعمل الحضانات للأطفال والعناية المركزة للمرضى، إلى جانب استكمال مستشفى القلب، التي يتوقف العمل بها على كابل كهرباء