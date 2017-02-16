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الأرصاد تحذر: طقس اليوم غير مستقر وأمطار على معظم المحافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، وصول طقس اليوم الخميس، ذروة حالة عدم الاستقرار، حيث تتكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون السحب الممطرة غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، ما يزيد الإحساس بالبرودة والطقس البارد نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء
كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة جنوبا وعلى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية..وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهما مضطربان وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 15الإسكندرية 11 15مطروح 10 14بورسعيد 9 14دمياط 12 14بلطيم 10 15الإسماعيلية 8 15السويس 9 16العريش 8 14نخل 4 14طابا 5 15الطور 13 17مرسي علم 10 18الغردقة 10 20شرم الشيخ 11 19رفح 7 13كاترين 1 11سيوة 8 18المنيا 6 15الفيوم 8 15رأس سدر 10 15أبوسمبل 9 18وسط الدلتا 12 15أسيوط 6 16سوهاج 7 17الأقصر 8 18أسوان 9 18شلاتين 14 21حلايب 16 20الوادى الجديد 5 17قنا 8 17نويبع 12 17السلوم 5 14
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