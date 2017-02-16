يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، وصول طقس اليوم الخميس، ذروة حالة عدم الاستقرار، حيث تتكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون السحب الممطرة غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، ما يزيد الإحساس بالبرودة والطقس البارد نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء