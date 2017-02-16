-
رياضة
- مانشستر يونايتد يواجه سانت إيتيان الفرنسي اليوم بالدوري الأوروبي
- باوك «وردة» يواجه اليوم شالكه الألماني في الدوري الأوروبي
- انطلاق مواجهات دور الـ32 اليوم بالدوري الأوروبي
- بالكوميكس.. نشطاء يسخرون من هزيمة أرسنال بخمسة أهداف
- الشرطة العسكرية تفرج عن لاعب الإسماعيلي بعد القبض عليه عقب مباراة الأهلي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والسعودي
- نشطاء يسخرون من هزيمة أرسنال بخمسة أهداف
- تعرف على ما فاتك..الأهلي والزمالك يتعثران..الريال يفوز..والبايرن يهين آرسنال
- 4 ملامح من انتصار الريال على نابولي بدوري أبطال أوروبا
- فتح الله: أنتظر الحصول على مستحقاتي من الزمالك بحلول ودية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نشرة الأخبار.. وأبرزها: حركة محافظين محدودة خلال ساعات
نشرت |فيتو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:اليوم
. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسيمصادر: العشماوي محافظا للقليوبية والشعراوي للدقهلية ونادية عبده للبحيرةمصادر بالوزراء: 6 محافظين يؤدون اليمين اليوم بعد مشاورات مع السيسيبالفيديو.. اعترافات مهندس يتجسس على 1270 أسرة داخل غرف نومهممواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبيةمصادر: استبعاد ياسر الدسوقي من أسيوط في حركة المحافظين الجديدةمسئول سابق بـ«المالية»: وزير الزراعة الجديد استولى على 600 مليون جنيهاليوم..الحكم في استئناف ورثة سكرتير مبارك بـ«التحفظ على أموالهم»«المركزي» يطرح اليوم ١١.٥ مليار جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنةكواليس الساعات الأخيرة قبل رحيل محافظ الوادي الجديدبالصور.. «حماقي» يتألق في حفل «من أجل مصر»بالصور.. استعدادات «التعليم العالي» لاستقبال الوزير الجديدبالصور.. اعتقال امرأة على خلفية مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كورياأمن القاهرة يكشف تفاصيل ضبط قاتلي فرد أمن نادي الشمسمطار القاهرة يبدأ اليوم تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)