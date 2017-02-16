ومن المقرر أن يشهد اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأفريقية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا والتأكيد أن مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تعتمد فقط على المحاور الأمنية والعسكرية ولكن تشمل أيضًا الأبعاد الفكرية والدينية.