وأضاف |إسماعيل| لـ|فيتو|، أنه عندما ارتفع سعر الدولار ارتفعت أسعار السلع الأساسية لدى التجار، وخاصة أنه كان لديهم سلع متراكمة بالسعر القديم قبل الارتفاع، لذلك لا بد من الرقابة، مشيرا إلى المخزون الموجود لدى التاجر حاليا أتى به بالسعر الأعلى فلا بد أن ينتهي من المخزون لينخفض السعر، وخلال عشرة أيام سيتم انخفاض الأسعار مع قوة الرقابة ودور وزارة التموين.