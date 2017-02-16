أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، عن تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين

وأضافت المصادر أن طائرة الخطوط اليمنية رقم 607 كان مقررا إقلاعها الساعة الثالثة فجر اليوم الخميس، إلا أنه تم تأجيل إقلاعها 150 دقيقة بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة.