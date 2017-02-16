مصادر: استبعاد محافظ أسيوط من منصبه في حركة المحافظين الجديدة

قالت مصادر حكومية مطلعة: |إن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ضمن حركة المحافظين المرتقبة، والتي يتم إعلانها ظهر اليوم الخميس|

وأضافت المصادر لـ|فيتو| أن المرشح لتولي المحافظة قيادة عسكرية، لم يتم الإعلان عنها بعد، مشيرة إلى أن المحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية مع الوزراء الجدد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صباح اليوم الخميس.