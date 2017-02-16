وأضافت المصادر، أن شكوى الشباب من محافظ أسوان مجدي حجازي خلال المؤتمر الشهري الأخير للشباب وراء تعجيل الرئيس بإعلان الحركة، بعد تزايد الشكاوى من بعض المحافظين.وأشارت المصادر إلى أن شكوى بعض النواب للمهندس شريف إسماعيل من سوء معاملة بعض المحافظين كانت سببا أيضا بتعجيل التغيير. الجدير بالذكر أن أحد شباب أسوان اشتكى المحافظ للرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، قائلا: «حتى لو هاتفصل من شغلي، مياه الصرف الصحي يتم صرفها في النيل، والمحافظة تم تجميلها بسبب زيارة الرئيس إلى أسوان، ولا تُجمَّل بهذا الشكل طوال العام»، ورد السيسي على الشاب: «أنت آمن، قول ما شئت أنت وكل الناس طالما مش عايزين تؤذونا بالسلاح».