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مصادر: شريف إسماعيل أطلع وزير التنمية الجديد على حركة المحافظين
قالت مصادر حكومية مسئولة، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أطلع هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد الذي سيؤدي اليمين الدستورية ظهر اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، على تفاصيل حركة المحافظين المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها اليوم ليؤدي المحافظون والوزراء الجدد اليمين معا
وأضافت المصادر لـ|فيتو|، أن الحركة تشمل تغيير 6 محافظين تضم «أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والقليوبية»، مشيرة إلى أن الحركة جاهزة تماما. كانت مصادر حكومية أكدت، أن سبب تأجيل مراسم حلف اليمين الدستورية للوزراء التسعة الجدد إلى ظهر اليوم الخميس، هو إعلان حركة المحافظين وأداء المحافظين الجدد اليمين مع الوزراء. وأوضحت المصادر أنه تم اختيار اللواء محمد العشماوي محافظا للقليوبية، والمهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة، واللواء أحمد الشعراوي محافظا للدقهلية، اللواء محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد، ومحمد سلطان للإسكندرية، ضمن حركة المحافظين الجديدة.
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