قالت مصادر حكومية مطلعة: |إن وزارة التنمية المحلية أبلغت المحافظين المستبعدين في حركة المحافظين المتوقع أن تعلن اليوم الخميس|

وأضافت المصادر لـ|فيتو|، أن المهندس شريف إسماعيل أعطى الضوء الأخضر لإبلاغ المحافظين بالتغيير في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وأشارت المصادر إلى أن الحركة تشمل تغيير 6 محافظين، تضم: «أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والقليوبية».