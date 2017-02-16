كتب- محمد سامي: قالت مصادر مطلعة، إن هناك حركة للمحافظين سيتم اعلانها اليوم الخميس، تضم من 8 الي 10 محافظين، مشيرًا إلى أن الوزراء والمحافظين الجدد سوف يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الخميس

وكان مجلس النواب قد وافق على التعديل الوزاري الجديد الذي تقدم به رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وشمل تغيير 9 وزراء.

وأضاف المصادر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية السابق، الذي أحيل للتقاعد في شهر يناير الماضي مرشحًا لمحافظة الوادى الجديد، خلفا للواء محمود عشماوي، الذي من المحتمل توليه محافظة القليوبية.

وأوضح أن المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة الحالي، من المرجح توليها حقبة المحافظة كأول إمراة تتولي منصب محافظ في تاريخ مصر الحديث، واللواء أحمد شعراوي محافظا للدقهلية، كما تطرق على محافظتي أسيوط وأسوان تعديلا.

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