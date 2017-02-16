قالت زينب سالم عضو مجلس النواب، |إنه لا بد أن يكون لدى الحكومة تنسيق مع جميع الوزارات، وأن يكون الاتفاق على مصلحة الوطن، حتى تستطيع مواجهة التحديات|

وأضافت في تصريح لـ|فيتو|، أنه كان من الأفضل بقاء الحكومة دون تعديل كما حدث، بتعديل هو الثالث في فترة وجيزة، ومن المفترض أن يوضح رئيس الوزراء توجهات الحكومة، وما سيقدمونه للخروج من المأزق، مشيرة إلى أن الحكومة تحمل هموم كثيرة، لكن لا بد من رؤية وتوجه واضح، فالحكومة تتبع سياسة الاستسهال.وكان مجلس النواب وافق أمس الأول الثلاثاء، على تعديل وزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل، يتضمن 9 وزراء جدد و4 نواب، منهم 3 لوزير الزراعة ونائب لوزير التخطيط.