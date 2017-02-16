قالت مصادر حكومية مسئولة: |إنه تم اختيار اللواء محمد العشماوي محافظا للقليوبية، والمهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة، واللواء أحمد الشعراوي محافظا للدقهلية، ضمن حركة المحافظين الجديدة|

وأضافت المصادر لـ|فيتو|، أن المحافظين الجدد سيؤدون اليمين الدستورية مع الوزراء التسعة الجدد اليوم الخميس. وكانت المصادر، أكدت أنه تم اختيار اللواء محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد.