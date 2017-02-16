وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء أجرى مشاورات سرا، بالتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار الأسماء. وأشارت المصادر إلى أن الحركة تشمل تغيير 6 محافظين تضم «أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية ، والقليوبية». وأوضحت المصادر أنه تم اختيار اللواء محمد الزملوط لتولي منصب محافظ الوادي الجديد، مشيرة إلى أنه سيؤدي اليمين غدا، فيما نفى المحافظون إبلاغهم بالتغيير من رئيس الوزراء، وأن لديهم أجندة اجتماعات ولقاءات.