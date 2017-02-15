



وأكد الدكتور أحمد سعيد رئيس اللجنة - خلال اللقاء- على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيزها.



من جانبه، أعرب تورال أنار أوغلي رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر خاصة الاقتصادية والبرلمانية، مطالبا البرلمان المصري بسرعة تشكيل جمعية صداقة برلمانية مصرية أذربيجانية، سيما وأن البرلمان الأذربيجاني انتهى من تشكيلها.



وتطرق رضاييف - خلال اللقاء- إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام ٢٠١٠ الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول والتي صدق عليها البرلمان الأذربيجاني ولم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.

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