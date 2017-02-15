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نائب رئيس الوزراء اليمني يصل إلى القاهرة
15
فبراير
2017
19:12 PM
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كتب – محمد عبيد: وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد المالك عبد الجليل المخلافي، إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء قادما من تونس، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين
وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن المسؤول اليمني وصل على متن طائرة مصرية قادمة من تونس، وتم استقباله بصالة كبار الزوار بالمطار وإنهاء إجراءات وصوله.
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