كتب – محمد عبيد: وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد المالك عبد الجليل المخلافي، إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء قادما من تونس، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين