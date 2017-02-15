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تشديدات أمنية حول جامعة القاهرة تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة
كتب- محمد قاسم: شهدت جامعة القاهرة تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة |أنطونيو جوتيرس|، حيث يلقي محاضرة مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة
وتواجد أفراد ورجال للشرطة بشكل ملحوظ في محيط الباب الرئيسي للجامعة وميدان النهضة، فيما شدد الأمن الاداري بالجامعة من إجراءات التفتيش للأفراد والسيارات.
وتأتي المحاضرة التي يلقيها سكرتير عام الأمم المتحدة بجامعة القاهرة في إطار التعاون بين وزارة الخارجية وجامعة القاهرة، وتتناول بعض القضايا ذات الأهمية الاقليمية والعالمية، وذلك خلال زيارته لمصر في إطار جولته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط، وهى الأولى منذ توليه المنصب الشهر الماضي.
ووجهت وزارة الخارجية الدعوة، للسلك الدبلوماسي المعتمد بالقاهرة، ومكاتب الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة في مصر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحضور المحاضرة.
ووجهت الجامعة الدعوة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب البرامج المتخصصة في هذا الشأن من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام والتجارة والحقوق.
ويشهد محاضرة سكرتير عام الأمم المتحدة، عدد من كبار الكتاب والإعلاميين وممثلي مراكز الأبحاث والمجتمع المدني.
يشار إلى أن جامعة القاهرة لديها مجالات تعاون مع منظمات الأمم المتحدة وبرامجها في مجالات دراسية وأنشطة تنموية ودراسات المرأة والثقافة والتراث.
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