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الجامعة الأمريكية تناقش تعديلات الإجراءات الجنائية والعدالة الناجزة.. غدا
كتب - محمد قاسم: تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في السادسة مساء الخميس بمقر الجامعة بميدان التحرير، ندوة ومناقشة مفتوحة حول |مستقبل منظومة العدالة الجنائية في ضوء التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية|
ويحاضر في الندوة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كل من الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد دستور 2014، والمحامي صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، كما سيحاضر الدكتور أشرف توفيق شمس الدين أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنها والقاضي السابق.
وتأتي الندوة بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر |العدالة الناجزة| الذي ستنظمه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالتعاون مع وزارتي العدل والشئون القانونية، لإقرار تعديلات واسعة على نظام المحاكمات الجنائية.
وتهدف الندوة إلى استعراض المستجدات المتعلقة بالنقاشات الدائرة حول التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات، وكذلك تقييم المقترحات التي تقدمت بها عدد من الجهات للجنة صياغة التعديلات، في ضوء قدرتها على تحقيق المطالبات المتكررة بعد كل حادث إرهابي بتسريع وتيرة المحاكمات الجنائية للمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صرح في أعقاب تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي بأن الحاجة باتت ماسّة لتعديل القوانين الجنائية “المُكبِلة” لتسريع وتيرة المحاكمات الجنائية وتحقيق “العدالة الناجزة”، وعلى إثر دعوة الرئيس، تم اعتماد خطة لتنظيم مؤتمر لوضع تعديلات واسعة على قانون “الإجراءات الجنائية” وغيره من القوانين التي تنظم المحاكمات.
وأقامت لجنة الإصلاح التشريعي على مدار شهرين ورش عمل حضرها عشرات من القضاة وأساتذة القانون والمحامين لمناقشة كافة الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون، بحضور ممثلين للحكومة، لوضع تصورات لتعديل المواد المقترحة في ضوء “الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وضمان حقوق التقاضي” قبل العرض على مجلس النواب.
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