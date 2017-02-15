تلقي اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط |م.أ.ع|، 50 عاما، فلاح، و |ع.م.أ|، 26 عاما طالب، المقيمين بقرية الخوالد بمركز ساحل سليم ، أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن الأول.

وتم ضبط أدوات الحفر وتمثلت في |2 جوالات جلد| ، سلم، سلك كهرباء| ، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

ويذكر أن مركز |ساحل سليم| يرجع تاريخه إلى العصر الحجري الحديث لوجود آثار في منطقة دير تاسا والتي تشتهر بكونها من أقدم حضارات عصر ما قبل التاريخ، وسميت بهذا الإسم نسبة إلى قبائل بني سليم التي هاجرت من الجزيرة العربية ،واستقرت على ساحل النيل بعد الفتح الإسلامي، وأطلق عليها مدينة الحدائق والموالح، حيث تصدر بعض أصناف الموالح إلى الخارج، ومن أهم المعالم السياحية بها قرية المطمر الفرعونية التي يوجد بها معبد رمسيس الثاني وقرية |تاسا| التي يوجد بها حضارة عصر ما قبل التاريخ.

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