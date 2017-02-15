وأوضح النائب في تصريح خاص لـ|فيتو|، أن الانتخابات تمت وفقا للائحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من انضمام أي عضو إلى اللجنة النوعية التي يراها في أي وقت.ولفت إلى أنه لم يتم منع أي أحد من الترشح على منصب رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن المنافسة كانت معروضة بين جميع النواب، ولكن أحدا لم يترشح وهو ما تسبب في فوزه برئاسة اللجنة بالتزكية.جدير بالذكر أن استقالة الدكتور على المصيلحي، الذي تولى منصب وزير التموين في التعديل الوزاري الأخير، تسبب في حالة من الرفض بعد أن دفع ائتلاف دعم مصر بـ14 نائبا لمساندة مرشح الائتلاف، عمرو غلاب، الذي فاز بالتزكية.وتقدم عدد من أعضاء اللجنة في مقدمتهم وكيلي اللجنة، بطلب للدكتور على عبد العال، بإعادة النظر في الأمر، معترضين على ضم 14 نائبا في نفس يوم الانتخابات، كما أنه تم إبلاغهم قبل الموعد بساعتين فقط.