أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن التعديل الوزارى الأخير غير كافٍ، مؤكدة أن التغيير لا بد أن يكون في السياسات وليس الأشخاص فقط

وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق في تصريح لـ|فيتو|: |اعتبر أن الحكومة كما هي بعد التعديل الذي حدث| مشيرة إلى أن هناك بعض الشخصيات عليها علامات استفهام، ولا بد أن نعلم لماذا تم التغيير بهذا الشكل والاستعانة بالوزراء الجدد.