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وزير التجارة والتخطيط العراقي يصل القاهرة
15
فبراير
2017
13:12 PM
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كتب - طه عبيد: وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، سلمان الجميلي وزير التجارة والتخطيط العراقي، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين؛ لبحث دعم العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، وعرض مستجدات الوضع الأمني في العراق، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بوصول سلمان الجميلي وزير التجارة والتخطيط العراقى على الطائرة المصرية القادمة من عمان، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.
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