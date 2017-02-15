كتب - طه عبيد: وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، سلمان الجميلي وزير التجارة والتخطيط العراقي، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين؛ لبحث دعم العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، وعرض مستجدات الوضع الأمني في العراق، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات