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وزير القوى العاملة يتابع الحالة الصحية للمصابين في حوادث بقطر
كتبت - نورا ممدوح: قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة - بدولة قطر، بزيارة مستشفى حمد العام والمدينة الطبية؛ للوقوف على حالات المرضى والمصابين أثناء العمل أو في حوادث من أفراد الجالية المصرية وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقًا لقانون الدولة، وذلك بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان للتواصل مع الجالية وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل لهم
وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أشار فيه إلى أنه قام بزيارة مستشفى حمد العام والمدينة الطبية في إطار متابعة أحوال أبناء الجالية المصرية بالدوحة، وبناءً على طلب الوزير المفوض دكتور إيهاب عبد الحميد القائم بالأعمال السفير بالإنابة، تم ترتيب تلك الزيارة مع المختصين بالمستشفى ومرافقة المستشار العمالى، وبمصاحبة المسئولين بالمستشفى، وتمت زيارة العديد من الحالات المرضية حيث تتماثل للشفاء.
وأضاف أنه زيارة بعض حالات من المرضي المصابين في حوادث سير، ويتلقون العلاج ، وحاليا بفترة النقاهه، وتم توعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون القطري، وتم تزويدهم بتليفون المستشار العمالي ومكتب التمثيل العمالي، للتواصل فىما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى، وأبدي المرضي ارتياحهم التام بتلك الزيارة، وتم تقديم تمنيات الوزير بالشفاء العاجل.
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