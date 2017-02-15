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وزير التموين الجديد لمصراوي: لن أتخذ أي إجراءات إلا بعد آداء اليمين
15
فبراير
2017
13:12 PM
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كتبت - عايدة رضوان:قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتحدد بعد موعد حلف اليمين الدستورية كوزير للتموين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
خلفا للواء محمد علي مصيلحي،
وأضاف المصيلحي لمصراوي، اليوم الأربعاء، |أنا حتى الآن لا زلت النائب علي مصيلحي، عضو مجلس النواب ولست وزير التموين|، نظرًا لعدم حلف اليمين بعد.
وعن خطته لإدارة الوزارة، أكد المصيلحي، أنه لا يتخذ أية خطوات أو إجراءات مسبقة، وأن كافة الإجراءات متوقفة على حلف اليمين وتسلم مهام الوزارة رسمياً.
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