الجيزة - (أ ش أ): قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملة مكبرة لرفع مخلفات الهدم بأرض مطار إمبابة، حيث يقوم بعض المواطنين بإلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة

وصرح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة إن الحملة أسفرت عن رفع 2400 طن مخلفات هدم وأتربة من خلال 137 نقلة بالمعدات واللوادر، بامتداد شارع المطار وأسفل وبجوار منزل ومطلع كوبري عرابي .

وأضاف الدالي أن الحملات مستمرة بالعديد من المواقع لرفع التراكمات، لافتًا إلى أن منظومة النظافة تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.

وكلف المحافظ رئيس حي شمال الجيزة بالحفاظ على المنطقة والمرور اليومي لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات وتعيين خدمات ثابتة لضبط أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبلها.

وأوضح عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع بـ 18 سيارة قلاب كبير و3 لوادر، لرفع المخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، لافتًا إلى أنه سيتم الدفع بفرق من عمال الحدائق بالهيئة لزراعة الأشجار بالطريق.

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