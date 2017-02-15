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ماذا كان سيفعل ميسي خلال زيارته لمصر؟
القاهرة - مصراوي: أعلن المكتب الإعلامي لشركة برايم فارما للأدوية، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة النجم العالمي |ليونيل ميسي| لمصر، والتي كان مقررًا لها اليوم، لموعد قريب سيتم إعلانه في وقت لاحق اليوم، وذلك لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه وإدارته، وتتعلق بنتائج الفريق الأخيرة
وكان من المقرر أن يصل ميسي إلى القاهرة عصر اليوم؛ للمشاركة فى الترويج للسياحة العلاجية بمصر، ودعم البرنامج العلاجي لعالم خال من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي |سى|.
وبحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة، كان من المقرر فور وصول ميسي إلى مبنى الركاب |2| الجديد، أن يتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من الدائرة الجمركية إلى المزارات السياحية خلال 10 دقائق فقط.
وأضافت المصادر أنه تم التنبيه على مختلف وسائل الإعلام بالمطار، من الراغبين في التواجد والتصوير الصحفي أثناء لحظة وصوله، عدم الاحتكاك باللاعب؛ حفاظًا على النظام، مع الالتزام بالتواجد بالأماكن المخصصة لهم فقط.
وكشفت أنه لن يتم السماح بعمل أي لقاءات صحفية أو التقاط الصور مع اللاعب في هذا التوقيت، وأن المؤتمر الصحفي الخاص باللاعب سيكون بمقر إقامته فقط، مشيرين إلى أن الزيارة لن تستغرق أكثر من 6 ساعات.
وكان من المقرر أن يقوم النجم العالمي بجولة أعلى أهرامات الجيزة، عن طريق طائرة هليكوبتر، على أن يتم تنظيم حفل في نهاية زيارته تستهدف جمع التبرعات لدعم علاج مرضى فيروس |سي|.
وقامت الشركة الراعية لبرامج |تور اند كيور|، للسياحة العلاجية والخدمات الصحية، بوضع اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية بالعاصمة القاهرة، تمهيدًا للزيارة.
وضمنت فعاليات الزيارة المؤجلة، تخصيص 3 طاولات بالحفل للجمهور، على أن تكون تكلفة الطاولة الواحدة -والتي تضم 10 أشخاص- 75 ألف دولار، تذهب جميعها لصالح الحملة. كما كان سيقوم بالتوقيع على 3 قمصان وعرضها للبيع وسيتم بيع القميص الواحد بـ 500 ألف جنيه مصري.
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