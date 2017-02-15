



يقول سيد محمود، تاجر أجهزة كهربائية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق ما زالت مرتفعة ولم تتأثر بانخفاض سعر الدولار؛ بسبب أن المخزون لدى التجار كان بسعر الدولار قبل الانخفاض.



ويضيف سيد: |البيع بأسعار أقل مما كانت عليه سيتسبب في خسائر فادحة للتجار| مشيرا إلي أنه من المتوقع انخفاض أسعار كافة السلع مع نفاذ الكميات المخزنة|.



ويوضح عبدالسلام محمود، تاجر فاكهة وخضروات: | الأسعار زي ما هي الفاكهة والخضار اللي بنشتريها ما تأثرتش بسعر الدولار، بالعكس دي تأثرت بالسلب بعد ارتفاع أسعار النقل والأسمدة اللي زادت بسبب ارتفاع سعر السولار|.



ويشير عبدالله شوقي، تاجر بوايات وحدايد إلى أن |الأسعار هتنزل لما نستورد بضاعة جديدة بسعر الدولار الجديد|، مبينًا أن السلع الموجودة لدى صغار التجار إذا ما بيعت بأسعار أقل ستتسبب في خسائر فادحة لهم، مشددا على أنه لا يمكن تخفيض أسعار السلع التي تم شرائها في وقت ارتفاع الدولار لتجنب الخسائر.



وفقد سعر صرف الدولار أكثر من جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء بشركات الصرافة العاملة بالسوق مع استمرار تدفق العروض ورغبة حائزي العملة الأمريكية في التخلص منها في ظل الهبوط الحاد والسريع الذي شهده أمام الجنيه منذ مطلع الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى 16.40 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

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