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بالصور - الكفن ونصف مليون جنيه تنهيان خصومة ثأرية بالمنيا
المنيا ــ ريمون الراوي: نجحت الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات بالمنيا، في عقد جلسة صلح عرفية بين محمود محمد عبد الرحمن، مقيم بإمبابة في الجيزة، وحميدو أحمد محمد أحمد، مقيم في نفس المنطقة، وإنهاء خصومة ثأريه بينهما ترجع أحداثها لقوع مشاجرة في 2016 بدائرة قسم الوراق الجيزة، نتج عنها مقتل نجل الأول، واتهام شقيق الثاني في مقتله
عقدت جلسه صلح بين الطرفين داخل السرادق المقام بمقر جمعية الشبان المسلمين ببندر الفكرية دائرة في المنيا تحت مظلة أمنية برئاسة اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، وبحضور لجنه المصالحات ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب وكبار العائلات وأفراد العائلتين، حيث قام حميدو أحمد محمد، بتقديم الكفن إلى محمود محمد عبد الرحمن، وتم تحديد مبلغ مالي قدرة 500 ألف جنيه كشرط جزائي في حالة الإخلال بشروط الصلح، وتم التصالح والتراضي والتعهد بالتنازل عن القضايا القائمة بينهما.
تصافح الطرفان وتعهدا بالالتزام بشروط الصلح وعدم العودة لأسباب النزاع.
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