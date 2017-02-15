المنيا ــ ريمون الراوي: نجحت الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات بالمنيا، في عقد جلسة صلح عرفية بين محمود محمد عبد الرحمن، مقيم بإمبابة في الجيزة، وحميدو أحمد محمد أحمد، مقيم في نفس المنطقة، وإنهاء خصومة ثأريه بينهما ترجع أحداثها لقوع مشاجرة في 2016 بدائرة قسم الوراق الجيزة، نتج عنها مقتل نجل الأول، واتهام شقيق الثاني في مقتله