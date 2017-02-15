شهد مبنى الركاب 2 الجديد بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، استقبال ومغادرة أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد انتقال رحلاتها إلى هذا المبنى، اليوم، من مبنى 1 القديم